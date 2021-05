Para melhorar a infraestrutura e logística de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado segue com os investimentos em pontes, tanto na manutenção e conservação, como na implantação de novas unidades pelo Estado. A intenção é melhorar o acesso aos municípios e assim ajudar no trânsito e escoamento da produção.

Seguindo este cenário foram abertas mais cinco licitações, para manutenção e conservação de pontes de madeiras nas rodovias que fazem parte da malha não pavimentada das regiões de Corumbá, Miranda, Coxim, Campo Grande e Três Lagoas.

As propostas das empresas interessadas em participar dos certames serão abertas entre os dias 24, 25 e 26 de maio, além de 07 de junho, na Diretoria de Licitações da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Após finalização do processo, as vencedoras assinam contrato para realização das obras.

Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja a manutenção e troca de pontes de madeira pelo de concreto em diferentes cidades do Estado se tornaram prioridade, para melhorar a infraestrutura local e logística, sendo passo importante para alavancar e contribuir com a economia estadual.

O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, ressaltou que o Estado tem compromisso com o desenvolvimento e os investimentos no setor. “Porque uma obra é mais do que infraestrutura apenas, é qualidade de vida, é geração de oportunidades, de emprego e de renda e, por isso, temos constantes licitações em andamento, obras em execução, planejamentos, atendendo as demandas dos municípios”, descreveu.

Investimentos

Além dos investimentos em manutenção e conservação das pontes de madeira, o governo do Estado também dispõe da política de troca das estruturas por unidades de concreto, dando mais segurança e condições para o tráfego local, assim como escoamento da produção.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura de MS (Seinfra), o Governo do Estado tem previsão de entregar 163 pontes de concreto até o final de 2022. De 2015 até 2018 foram feitas 100 pontes de concreto à disposição da população e mais 63 estão em fase de projeto ou já em execução.

Já foram entregues unidades em mais de 40 cidades do Estado, de todas as regiões, com investimento na implantação, restauração e construção das pontes que chegam a R$ 1,8 bilhão desde 2015. Para isto foi colocado em prática o programa “Mais Pontes”, que teve o objetivo de definir os locais que iriam contar com as novas estruturas, que são fundamentais principalmente em época de chuvas no Estado, em regiões mais baixas.