Candidata a Deputada Federal pelo União Brasil, Michela Dutra defende o esporte e a cultura como meios de inclusão social. Assistente social de formação, Michela detalha ações que pretende adotar caso seja eleita para a Câmara dos Deputados.

“Irei promover articulações com o objetivo de conquistar incentivos públicos para que as comunidades, com apoio do estado, organizem jogos, teatros e outras manifestações comunitárias onde os jovens e crianças possam sadiamente competir e se desenvolver socialmente”, destaca.

Faixa marrom em Jiu Jitsu, Michela Dutra enfatiza que fará o que estiver ao seu alcance para transformar a vida das famílias sul-mato-grossenses.