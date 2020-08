CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu ontem por volta das 22 horas . O suposto ladrão Edmilson dos Santos Barbosa (25) havia acabado de roubar uma motocicleta no Jardim Noroeste, quando sofreu um acidente na Rua Vaz de Caminha, e caiu. Para o azar do acusado, o dono do veiculo chegou no exato momento do acidente, e reconheceu sua motocicleta. Ele chamou a polícia, que prendeu em flagrante Edmilson dos Santos. Na averiguação dos documentos do acusado foi descoberto já tem passagens pela polícia e estava foragido.

O suspeito foi socorrido pelo Samu e em seguida preso. Sem capacete, ele sofreu diversas lesões no rosto. Ainda segundo a ocorrência, o acusado apresentava sinais de embriaguez. Edmison foi levado para a Depac.

– ]