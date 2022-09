Nas reuniões que vem participando pela capital e interior do estado, o empresário Ninho, candidato a deputado estadual pelo Podemos, vem ouvindo diversas demandas da população, principalmente os jovens que praticam esportes. Ele defende a criação de programas gratuitos de inserção social por meio das artes marciais nos bairros para o fortalecimento e promoção da saúde e autodefesa das mulheres, assim como mais ações para estimular a terceira idade a praticar esportes.

“Nesse contexto, é necessário que seja criado um Centro de Logística Estadual para garantir a locomoção dos nossos atletas em competições nacionais e interestaduais. Isso tudo poderia ser garantido por meio de parcerias do governo com empresas privadas, até mesmo para apadrinhar equipes e atletas e em contrapartida eles divulgarem suas marcas”.

Empreendedorismo e fortalecimento da economia familiar

De olho na economia de Mato Grosso do Sul, Ninho também vem defendendo a implantação da cultura do empreendedorismo nas escolas estaduais e municipais, desde o ensino fundamental ao médio. “É uma forma de nossos jovens fortalecerem suas visões de mundo através da economia, saberem economizar, no que podem investir. Eles sairão mais preparados para encararem uma faculdade e até nortear suas escolhas sobre qual curso fazerem”.

Incentivos ao comércio local para o fortalecimento da economia familiar, mediante a criação de microcrédito com juros reduzidos, também é uma das bandeiras idealizadas por Ninho nessa caminhada. “É preciso que haja mais capacitação gratuita para micro e pequenos empresários, além de programas com o governo e prefeituras para reduzir o número de empresas falidas pelo menos nos dois primeiros anos de abertura”.

Segundo Ninho, os empresários também precisam contar com cursos de capacitação para a digitalização dos negócios, com cursos específicos.