Jovem é presa com 3,1 Kg de skank num ônibus na MS-156 em Amambai. Durante a inspeção localizou uma mochila e através do ticket a passageira. Presa disse que pegou a droga em Amambai e entregaria em Mundo Novo, para quitar uma dívida com um traficante. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 31 mil. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da Cidade.