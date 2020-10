Otávio Figueiró (39 anos), é advogado e Especialista em direito tributário e, busca uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande para dar fortalecimento em seu trabalho. Figueiró foi presidente da Comissão Tributária e presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB/MS e é o mais novo advogado do Brasil na Comissão de Direito Tributário da OAB Nacional, além de relator da OAB na Câmara Federal e no Senado na reforma tributária.

“Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, e pelo 8º ano consecutivo, somos o último em retorno para políticas públicas. Você sabia que 75% de impostos ficam para União, 20% para o Governo do Estado e apenas 5% para o município? Por isso, é muito importante o papel dos vereadores. Este ano, a população terá a oportunidade de mudar a nossa Câmara Municipal, elegendo pessoas técnicas, ficha limpa e que não tenham a política como profissão, e sim, queiram fazer o bem da população. Eu sou especialista em Direito Tributário, estudei a minha vida inteira para elaborar Leis, e sustento a minha família baixando impostos”, pontua o candidato a vereador pelo PTB.