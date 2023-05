Para ter um Estado próspero e inclusivo, Governo reforça segurança com 67 novos escrivães de polícia

Para construir um Estado inclusivo e próspero, o governador Eduardo Riedel está reforçando os quadros da segurança pública. Nesta segunda-feira (22) ele deu posse para 67 novos policias civis, que vão atuar na função de escrivães. A solenidade ocorreu no auditório da Acadepol (Academia da Polícia Civil).

“Dar posse a 67 escrivães de polícia, de um total de 198 que nós convocamos para integrar os quadros da Polícia Civil, nós demonstramos claramente a importância da segurança pública na nossa gestão. No sentido de manter a referência da instituição, que é uma das melhores do Brasil”, afirmou o governador.

Riedel disse que a missão dos novos policiais antes de tudo é ter zelo com a sociedade e com as pessoas. “A sociedade sul-mato-grossense vai bater dia a dia na porta de vocês, por isso estão em uma carreira de Estado, que ficam dedicados a cumprir este papel. Da minha parte vamos oferecer as condições de trabalho adequadas, neste mundo ágil e rápido que temos pela frente”.

Com os novos profissionais, a Polícia Civil vai passar a ter 465 escrivães a disposição para realizar os trabalhos. “Em uma visão estratégia de Governo, o Estado tem investido em segurança pública, não só para prevenir crimes e reprimir ações criminosas, mas principalmente para levar melhor qualidade de vida à população e atrair novos investimentos”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, destacou que este é mais um ato em favor da segurança pública. “Motivo de alegria e satisfação fazer parte deste evento, nossa pasta está à disposição para ajudar a segurança no que for preciso. Desejo muito trabalho a todos para atender da melhor forma a população”.

Novos policiais

Os 67 novos escrivães da Polícia Civil foram aprovados em concurso realizado em 2021. Eles passaram por todo o processo de convocação e realização do curso de Formação da Acadepol.

Em abril o Governo do Estado assinou a convocação de 198 policiais civis, que além dos 67 escrivães, também tinham nesta lista 53 peritos criminais, 31 agentes de polícia científica e 46 peritos papiloscopistas.

“Estes novos policiais (escrivães) vivem a realização de um sonho, que só foi possível porque existiu planejamento e gestão. Agora a vida deste grupo será transformada. O que peço é que o trabalho de vocês transforme a vida das pessoas. Terão contato direto com a sociedade, muitas vezes vítimas e pessoas que presenciaram crimes. Ouçam todos com carinho e sensibilidade”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel.

Além do governador, participaram do evento os secretários Antônio Carlos Videira (Segurança), Pedro Caravina (Segov), Ana Nardes (SAD), assim como deputado federal Marcos Pollon e o deputado estadual Coronel David e demais autoridades.