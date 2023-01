A situação do transporte público de Campo Grande não deve recair e prejudicar os trabalhadores e usuários da Capital. Esse é o entendimento do vereador Otávio Trad (PSD) que tem acompanhando de perto as consequências e desdobramentos da paralisação dos ônibus desta quarta-feira (dia 18).

“Campo Grande amanheceu sem ônibus, com as ruas vazias. É um retrocesso que quem pague essa conta sejam os trabalhadores e os usuários”, lamentou Otávio. O parlamentar ainda destacou o esforço conjunto do poder público para promover um transporte público de qualidade para todos.

“A Prefeitura de Campo Grande, a Câmara Municipal e o Governo do Estado concederam todos os suportes financeiros necessários para não impactar o usuário, desde a isenção do ISS (Imposto Sobre Serviços) até o subsídio financeiro”, pontuou.

Otávio ainda voltou a criticar os aumentos da tarifa de ônibus que vêm sendo divulgados. “A possibilidade de uma passagem de R$ 8,00 é um absurdo que não podemos aceitar. Vai na contramão do pensamento moderno de mobilidade, enquanto o passe livre municipal tem crescido no País e no exterior”, finalizou.