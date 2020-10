Um novo decreto foi emitido pela Direção Geral de Imigrações e o Ministério de Relações Interiores do Paraguai na noite de quarta-feira (14) permitindo a reabertura da fronteira com as cidades do Brasil. Medida esta que possibilita a reabertura da fronteira por exemplo entre Pedro Juan Caballero/Paraguai e Ponta Porã/ em MS. Entre as medidas exigidas para a abertura está o horário de circulação na qual as cidades fronteiriças devem circular, somente, entre às 9h e 22h.

O decreto passa a valer a partir desta quinta-feira (15) e possui a validade de 15 dias. Período este que as autoridades do Paraguai irão observar as taxas de propagação do COVID-19.