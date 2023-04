Paraguai vai às urnas para escolher novo presidente neste domingo

Os cidadãos paraguaios vão às urnas, neste domingo (30/4), para escolher o novo presidente do país, além de deputados e senadores.

Segundo a imprensa local, há uma disputa acirrada entre os candidatos Efraín Alegre (Partido Liberal Radical), advogado, e o economista Santiago Peña (Partido Colorado). No Paraguai não existe reeleição e nem segundo turno.

O novo presidente do Paraguai terá o desafio de trabalhar para melhorar a economia do país, fortalecer a moeda local, diminuir a corrupção e decidir sobre as relações diplomáticas com Taiwan ou China.

Com frequência, o Partido Colorado ganha as eleições desde o fim do regime militar, em 1989. A única vez que o Colorado perdeu foi na eleição do político de esquerda Fernando Lugo (Frente Guasú), no final dos anos 2000.