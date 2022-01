Elieser Romero Espinosa foi executado nesta manhã de terça-feira (11) na Rua Randolfo Lima no bairro Nova Lima em Campo Grande (MS). Testemunhas ouviram seis disparos. Os bombeiros encontraram preliminarmente 13 perfurações no corpo da vítima. Segundo a polícia os pistoleiros estavam numa moto e surpreenderam o homem de nacionalidade paraguaio quando desembarcava de um carro de aplicativo na frente da casa do irmão. Elieser havia deixado o presídio hoje pela manhã onde cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. Quatro viaturas da Polícia Militar estiveram no local. O caso segue em investigação.