O Paraguaio Cepriano Benites (56) foi executado com um tiro no peito por um pistoleiro de moto na frente de casa no Bairro San Juan em Ipeejhú, no departamento de Canindeyú. Ele chegou a ser socorrido por familiares ao Hospital de Paranhos, mas não resistiu. A família acredita que o crime pode ter sido cometido por vingança.