PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil apreendeu na última quinta-feira (8) 130 Kg de maconha e efetuou prisão de dois indivíduos de nacionalidade paraguaia. Em diligências equipes de policiais da DFERON visualizaram dois indivíduos que estavam em um VW Gol, com placas de Aral Moreira. Os quais, ao visualizarem a viatura, desceram do automóvel e saíram correndo pela via pública, rumo à fronteira com o Paraguai. Os dois indivíduos foram alcançados e abordados antes de entraram no Paraguai. O veículo ao ser vistoriado os policiais apreenderam centenas de tabletes de maconha.

Questionados, os dois indivíduos, de nacionalidade paraguaia, disseram que iriam entregar a droga a um comprador brasileiro, sendo que o quilo da droga seria comercializado a R$ 300.00. Os cidadãos paraguaios foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e foram encaminhados para o presídio do Município.