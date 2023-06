Paraná voltará a colher feijão esta semana

No Paraná, apesar das chuvas, os agricultores que tinham feijão colhido armazenado puderam aproveitar a oportunidade e vender sua produção. Agora, a maior parte do feijão a ser ofertado dependerá do tempo sem chuvas, que se espera começar a partir de hoje. No entanto, é importante destacar que as temperaturas amenas desta época exigem a secagem do produto antes da comercialização.

A demanda comercial de feijão continuará sendo atendida principalmente pelo Paraná. Por outro lado, as marcas que abastecem consumidores mais exigentes estão buscando o produto em Goiás e em Minas Gerais no momento. Ontem, no Paraná, alguns lotes comerciais foram vendidos por cerca de R$ 265. Em Goiás, foram relatadas vendas a R$ 290, mas há confirmação de negociações acima desse valor, chegando até R$ 300. Em Minas Gerais, também há indicação de melhores lotes sendo comercializados acima de R$ 310.

Em conclusão, as chuvas no Paraná afetaram a produção e a disponibilidade de feijão, levando os agricultores a aproveitar a oportunidade de vender os lotes colhidos armazenados. No entanto, a oferta futura dependerá das condições climáticas, e a secagem adequada do produto é necessária devido às temperaturas amenas. A demanda comercial continuará sendo suprida principalmente pelo Paraná, enquanto as marcas que atendem consumidores exigentes estão buscando o produto em Goiás e Minas Gerais. O mercado tem registrado diferentes preços de venda em cada região, com valores variando de acordo com a qualidade dos lotes. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses (IBRAFE).