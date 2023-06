PARANAÍBA: 4ª Etapa Estadual de Motocross é sucesso e atrai 2.500 pessoas

No último final de semana, 10 e 11, Paranaíba foi palco da 4ª Etapa Estadual do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motocross que aconteceu no Centro de Treinamento e Esportes Radicais – CTC MX88, ao lado do presídio, onde atraiu aproximadamente 2.500 pessoas em dois dias.

As categorias foram as seguintes: MX-1, MX-2, MX-3, MX-4, MX-5, MX-F, MX-3 NACIONAL, MX-NACIONAL PRÓ, MX–NACIONAL LIVRE, MX-JR, MX-65cc, MX-INTERMEDIÁRIA IMPORTADA e MX-MINI MOTO.

“O evento foi de nível fenomenal com grandes pilotos que deram um show radical em suas motos”, afirmou o secretário de Esportes. Borges agradeceu ao responsável da pista, Paulinho, por ceder o espaço e ajudar na organização.

“Meu muito obrigado a todos os vereadores que apoiaram o evento, a Federação de Motocross pela realização. Parabéns, Salvador. Obrigado sempre ao Chefe do Executivo por todo o apoio e suporte oferecido. Foi uma experiência nota 10, um momento que ficou marcado com a qualidade e talento dos motociclistas e que venha 2024! Motocross também é esporte!”, vibrou o secretário.

A Polícia Militar, bombeiros, seguranças e equipe de Obras também se fizeram presente no evento.

Confira a classificação por modalidade:

MX Nacional Livre

1 PAULO VITOR CUNHA GUIMARÃES – Rio Verde (GO)

2 IZIDORO BINDELA – Carneirinho (MG)

3 LAMAYSON G. S. BRONSTRUP – São Gabriel do Oeste (MS)

4 GEDSON GERALDO SELLA – Alto Garças (MT)

5 ADÃO NETO – Rio Verde (GO)

MX Junior

1 IZIDORO BINDELA – Carneirinho (MG)

2 GUSTAVO ISHII – Presidente Prudente (SP)

3 JOÃO PEDRO CASSEL – São Gabriel do Oeste (MS)

4 EMANUEL VITOR – Sonora (MS)

MX-F

1 NATALY THOME – Paranaíba (MS)

2 LAURA CRISTINA ECKE – Pedra Preta (MT)

3 NARA MATOS DE MELO – Alto Garças (MT)

Mini Moto

1 FERNANDO SEIBT ENDO – Dourados (MS)

2 MIGUEL LUIS ECKE – Pedra Preta (MT)

3 YURI BINDELA- Carneirinho (MG)

MX-65cc

1 IZABELA BINDELA – Carneirinho (MG)

2 EMANUEL VITOR CIRINO FERREIRA – Sonora (MS)

3 FERNANDO SEIBT ENDO – Dourados (MS)

4 MIGUEL LUIS ECKE – Pedra Preta (MT)

MX Intermediária Importada

1 FERNANDO VILELA – Carneirinho (MG)

2 LUIS HENRIQUE ARANTES JORDÃO – Iturama (MG)

3 CRISTIAN WESLEY – Paranaíba (MS)

4 RICARDO SANTOS – Paranaíba (MS)

5 VANNER SANTOS – Paranaíba (MS)

MX-1

1 MARCUS VINICIUS RIBEIRO – Maracaju (MS)

2 MURILO FRASNELLI – Araraquara (SP)

3 PAULO VITOR CUNHA GUIMARÃES – Rio Verde (GO)

4 JOÃO ANDRADE – Chapadão do Sul (MS)

5 ROBERTO CARVALHO – Campo Grande (MS)

MX-2

1 MURILO FRASNELLI – Araraquara (SP)

2 JOÃO ANDRADE – Chapadão do Sul (MS)

3 IZIDORO BINDELA – Carneirinho (MG)

4 CRISTIAN WESLEY – Paranaíba (MS)

5 VINICIUS FRANCISCO – Carneirinho (MG)

MX-3

1 MARCUS VINICIUS RIBEIRO – Maracaju (MS)

2 DIEGO PICH – Nova Alvorada do Sul (MS)

3 ROBERTO CARVALHO – Campo Grande (MS)

4 NELIO DE OLIVEIRA BARBOZA – Rio Verde (GO)

5 ELIZEU FERREIRA – Rio Verde (GO)

MX-4

1 DIEGO PICH – Nova Alvorada do Sul (MS)

2 FABIO ROGERIO VENANCIO PEREIRA – Cassilândia (MS)

3 NELIO DE OLIVEIRA BARBOZA – Rio Verde (GO)

4 NEIL ORTIZ – Campo Grande (MS)

5 JUNIOR FEITOSA- Maracaju(ms)

MX-3 Nacional

1 GEDSON GERALDO SELLA – Alto Garças (MT)

2 DIEGO PICH – Nova Alvorada do Sul (MS)

3 NEIL ORTIZ – Campo Grande (MS)

4 ADÃO NETO – Rio Verde (GO)

5 EDIVANEI – Fernandópolis (SP)

MX Nacional Pró

1 MURILOMURILO FRASNELLI – Araraquara (SP)

2 PAULO VITOR CUNHA GUIMARÃES – Rio Verde (GO)

3 IZIDORO BINDELA – Carneirinho (MG)

4 GEDSON GERALDO SELLA – Alto Garças (MT)

5 GILSOM CRISPIM – Rochedo (MS)

MX-5

1 FABIO ROGERIO VENANCIO PEREIRA – Cassilândia (MS)

2 JUNIOR FEITOSA – Maracaju (MS)

3 JAMESON SCHOLZ – Chapadão do Sul (MS)

4 MARCOS TRINDADE – Camapuã (MS)

5 LAURI ECKE – Pedra Preta (MT)