No último domingo (26), aconteceu o 6º Encontro de Carros Antigos de Paranaíba e recebe três mil pessoas na Praça. O evento foi realizado por Amilton Alves e Irmão Wilmar do Clube de Carros Antigos de Paranaíba de Volta ao Passado com o apoio das secretarias de Turismo e Cultura. O evento contou com carros rebaixados da cidade e região, stand da Polícia Militar com armamentos, motos harley davidson 1.600 cilindradas antigos, jeep e um fusca restaurados como atrações especiais.

“Ficaram dois policiais fardados ao lado das armas explicando como cada uma funcionava com toda paciência ao público”, disse Amilton Alves, um dos organizadores.

Amilton fez agradecimento especial ao coronel Gilberto Santana de Campo Grande que há quatro anos consecutivos marca presença em seu evento. Ainda de acordo com Amilton, mais de três mil pessoas passaram no Encontro e ao todo foram 73 carros antigos. “Quero agradecer a Deus, aos colaboradores, a secretária de Cultura, Debora Queiroz, que cedeu a tenda, palco e o som”. Em entrevista, Amilton conta que é apaixonado por carros antigos e que tem um corcel 76 que está na família Mutuca, como são conhecidos, há 30 anos.

Prestigiaram o evento os amantes de carros antigos de toda região e de vários estados: Três Lagoas/MS, Cassilândia/MS, Itajá/MS, InocênciaMS, Iturama/MG, Carneirinho/MG, Santa Albertina/SP, Paranapuã/SP, Fernandópolis/SP, Jales/SP, Santa Fé do Sul/SP, São José do Rio Preto/SP com a presença de Teodoro e sua esposa que trouxeram pela primeira vez o Mercado de Pulgas (objetos antigos, relíquias) e até Campinas/SP com a presença do senhor Januário de Souza, aposentado que roda o Brasil todo com o seu Veraneiro de 73.

Ao final foi servido almoço para 350 pessoas. “Foram 12 pacotes de arroz com 120kg de carne que resultaram em seis panelas daquele arroz carreteiro no capricho, ainda com 4 carneiros, 2 leitoas e meia vaca assados”, explicou Alves.

Para fechar com chave de ouro o 6º Encontro, tiveram as apresentações dos covers do Zé Rico, Elvis Presley e Raul Seixas. A Baterias Heliar também registrou a sua participação e doou quatro baterias para o evento que foi sucesso total.