A Secretaria de Indústria e Comércio busca a implantação do programa Capacita Juventude, para qualificar, gratuitamente, jovens em diferentes faixas etárias de 12 a 29 anos, preparando-os para o mercado de trabalho com cursos e acompanhamento pós a emissão de certificado para o primeiro emprego.

No último dia 18, o secretário de Indústria e Comércio, Edivando Quirino, reuniu com o coordenador da Subjuventude de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Rocha. Acompanhado da chefe de suporte da secretaria, Eliza Klafke, Edivando e Ronaldo detalharam com o ponto focal a demanda que o Município possui para efetivar o programa Capacita Juventude. O objetivo da Administração Municipal é contribuir com a inclusão social de jovens e desenvolvê-los para o mercado de trabalho.