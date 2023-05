PARANAÍBA: Assistência Social recebe cobertores da campanha “Seu Abraço Aquece”

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social, recebeu cobertores da campanha “Seu Abraço Aquece”, realizada pela Polícia Militar. Esta é a 2ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar, que arrecadou agasalhos e itens de inverno, em prol de pessoas carentes.

A campanha “Seu abraço aquece” é desenvolvida pelo Estado de Mato Grosso do Sul, acessórios de inverno tais como cobertores, casacos, calças, meias, cachecóis, toucas, luvas e sapatos, novos ou em bom estado de conservação, para doar para entidades beneficentes e organizações não governamentais do Estado.

O Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos, Comandante do 13° Batalhão e a Tenente Juliana Alves da Costa, que estavam a frente das arrecadações, realizaram a entrega para as Assistentes Sociais que separaram famílias que fazem parte do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, para receber os kits conforme o conhecimento e a necessidade de cada família.