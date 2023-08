Na última semana, a Prefeitura de Paranaíba realizou o recapeamento da Avenida Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua João Antunes de Macedo e a rotatória da Avenida Quedú Leal.

Este recapeamento está sendo feito com asfalto quente, no mesmo padrão oferecido pelo Governo do Estado, mas desta vez com Recursos Próprios.