Desde do dia 9 deste mês, iniciaram as inscrições para implementação de implante dentário pelo Centro Odontológico de Especialidades (CEO) de Paranaíba e já foram realizados 221 implantes até o momento, com previsão de 300 para dezembro e 300 em janeiro de 2023. “Posteriormente (3 a 4 meses) serão feitas as próteses sobre os implantes”, segundo Dr. Léo Barbosa, coordenador do CEO.

Inicialmente, os interessados procuraram sua Unidade de Saúde e solicitaram o encaminhamento ao CEO. Já no CEO, o paciente recebeu um formulário para requisição de Raio X Panorâmica.

A radiografia foi necessária para que os profissionais identificassem qual a necessidade do paciente, assim como se as condições dentárias eram favoráveis para a implantodontia. O Centro Radiológico fez um convênio com o CEO deixando as radiografias mais baratas, desta forma, após a análise iniciaram os procedimentos para a reabilitação oral. O CEO fica localizado no final da Rua Treze de Maio, perto do Postão e o horário de funcionamento é das 7h ás 11h e do 12h30 às 16:30h.