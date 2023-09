PARANAÍBA: Controle de Vetores apresenta ações realizadas no mês de agosto/2023

Na última semana, a Prefeitura de Paranaíba, por meio do Departamento Combate as Endemias, divulgou Relatório das ações realizadas para o fortalecimento da Vigilância das Arboviroses no Município de Paranaíba/MS, no período de agosto de 2023.

Entre as ações realizadas estavam: Mobilização em canal de comunicação para conscientização de combate às arboviroses; Articulação ao Programa da Saúde na Escola pela APS na conscientização de combate às arboviroses; Mapeamento e controle dos focos de Aedes aegypti no território (domicílios e terrenos baldios); Notificação dos casos suspeitos para a vigilância; Atualização sobre protocolos e manuais do Ministério da Saúde que subsidiam a prevenção, o diagnóstico e tratamento adequado de Dengue, Zika Vírus e Chikungunya; Participação da Vigilância e a atenção na elaboração e ou revisão/atualização do Plano de Contingência para arboviroses para o Município; Ações intersetoriais; Implementação de Roda de conversa sobre arboviroses urbanas no centro de Referência da Assistência Social Maria Félix;