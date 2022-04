A Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS “Maria Félix da Silva” (CRAS de Lourdes), vem convidar mais mulheres para participarem dos grupos de apoio que são oferecidos na instituição.

Segunda-feira e Quinta-feira – Grupo de Idosas “Conviver”, das 7h às 10h.

Terça-feira – Grupo de Mulheres “Ame-se”. das 7h às 10h.

Quarta-feira – Grupo de Gestantes “Uma Nova Vida”, das 8h às 10h.

“Com os dias, nomes e horários, respectivamente, fica o convite para todas as mulheres que tiverem interessadas em estarem com a gente”, reafirmou Sinzélia dos Santos Brasiliano Alves, Coordenadora do CRAS.

O Cras é localizado na Avenida Rio de Janeiro, 1117, no bairro Industrial de Lourdes.