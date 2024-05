PARANAÍBA: CRAS Maria Félix recebe curso “Conserva de Frutas”.

Na manhã de hoje, 24, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Paranaíba e o SENAR MS, finalizou o curso de “Conserva de Frutas” no CRAS Maria Felix, no Bairro de Lourdes.

O curso tinha como objetivo capacitar os participantes sobre as técnicas de conservação de frutas, oferecendo conhecimentos teóricos e práticos sobre os processos de higienização, corte, acondicionamento e preservação das frutas.

A iniciativa visa promover a geração de renda, proporcionando às famílias atendidas pelo CRAS a oportunidade de desenvolverem habilidades que possam ser utilizadas tanto para consumo próprio quanto para a comercialização dos produtos.