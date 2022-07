No último domingo (03) o encerramento do rodeio da 58º EXPOPAR contou com o ‘’Desafio do Bem’’ realizado pelo prefeito municipal Maycol Queiroz. O Objetivo do desafio era realizar arrecadações para a AVCC e para o Lar dos Idosos.

O Desafio ocorreria da seguinte forma: caso fossem arrecadados R$ 100.000,00 (cem mil reais) o prefeito iria realizar a montaria em touro, todavia independentemente do valor arrecadado, Maycol Queiroz decidiu que iria montar como forma de se despedir dos rodeios.

Estima-se que foi arrecadado aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que irá contribuir para o funcionamento das casas de apoio. O locutor Márcio Alexandre ressaltou que ‘‘a maior prova de amor de um ser humano é ajudar quem você não conhece’’.

Conforme o prefeito o desafio foi uma forma de contribuir com instituições do Município. ‘’A AVCC é uma instituição que recebe famílias carentes para o tratamento de câncer gratuito, entretanto, não possui muito apoio financeiro e da mesma forma é o Lar dos Idosos, que possui 53 idosos que são muito bem tratados’’, disse Maycol Queiroz, que antes de adentrar ao mundo da política, praticava montaria em touros e era apaixonado por rodeio.