A Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Endemias, estendeu os seus trabalhos, além de visita domiciliar e bloqueio químico, levando mais conhecimento à população de Paranaíba e desenvolvendo a prevenção e promoção em saúde através da Equipe de Educação em Saúde.

Os trabalhos serão voltados para o público infantil e adolescente da rede pública Municipal e Estadual e foram desenvolvidos nos meses de maio a setembro de 2022. A equipe de educação em saúde participou de feiras de conhecimentos e do Programa Saúde na Escola (PSE).

Com uma metodologia diferenciada por meio de palestras construtivas e educativas utilizando vídeos, maquetes e atividades práticas destinada ao público infantil a equipe está levando as crianças e adolescentes a refletirem sobre práticas e comportamentos que evitem a proliferação do mosquito Aedes aegypti e outros animais peçonhentos.

“Uma vez que a grande parte dos criadouros infestados de Aedes Aegypti encontra-se no interior dos domicílios, as atividades de educação em saúde têm cada vez mais responsabilidade no engajamento da população na eliminação dos criadouros, assim as crianças e adolescentes se transformarão em agentes de mudanças dentro de suas casas, em suas ruas e na própria escola combatendo a propagação do mosquito Aedes Aegypti”, explicou o coordenador do Controle de Vetores, Fábio Rogério Guimarães de Freitas.