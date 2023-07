PARANAÍBA: Esportes iniciará projeto de escolinha e recreação de futebol em praças

A Secretaria de Esportes dará início a partir do dia 15 de julho no projeto de Escolinha e Recreação de Futebol nas seguintes praças: Praça Antônio Marcos [Jardim América], Praça Zotti [Portelinha] e Praça Poliesportiva [Santo Antônio] com os professores Gerción Freitas, Dalvo Antônio e Edilson Martins.

“O objetivo é levar esporte para as crianças dos bairros, tirar elas das ruas e dar a oportunidade de aprendizado, além de cuidar da saúde física e mental. O trabalho é apoiado pelo nosso prefeito. Que Deus possa estar sempre presente em nossas decisões. O esporte é saúde e vida”, completou o secretário de Esportes.