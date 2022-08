A tarde do último domingo foi bastante movimentada em Paranaíba com a demonstração da Esquadrilha da Fumaça no Espelho d’Água. Além do local, diversas ruas foram tomadas por pessoas para assistirem à apresentação conquistada pela Gestão Municipal, através da Secretaria de Cultura. Estimativa do Corpo de Bombeiros é que mais de 12 mil pessoas se fizeram presentes.

O Esquadrão de Demonstração Aérea (Esquadrilha da Fumaça) apresentou sete aeronaves no céu, encantando as famílias paranaibenses e visitantes da região. Além da demonstração que durou 40 minutos e cerca de 50 acrobacias, uma segunda equipe de oficiais esteve no Espelho d’Agua fazendo a venda de produtos de divulgação e tirando fotos com a população.

O prefeito Maycol Queiroz agradeceu ao Esquadrão de Demonstração. “Eu estou emocionado. Muito bom, Paranaíba com a Esquadrilha da Fumaça, estou muito feliz. O público aqui também está muito feliz. Obrigado Esquadrilha da Fumaça e parabéns a toda a nossa equipe envolvida”, disse.

A última demonstração feita em Paranaíba foi no ano de 2006. Desta vez, a apresentação teve o empenho da Secretaria Municipal de Cultura, apoio dos vereadores da base e da Deputada Federal Tereza Cristina.

A Secretária de Cultura, Débora Queiroz, agradeceu a participação da população no evento. “Fizemos tudo pensando no enriquecimento da nossa história. A Esquadrilha da Fumaça deu um show de arrepiar e isso ficará marcado em nossas memórias e corações. Estou muito feliz com a realização do evento, com a confiança que o prefeito Maycol Queiroz depositou em nosso trabalho e com a participação do público”, finalizou.