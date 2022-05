Na manhã da última sexta-feira,20, em Campo Grande, foi realizado o lançamento do Projeto arquitetônico CISS (Centro Integrado Sesi Senai) de Paranaíba. O evento, organizado pela FIEMS, contou com a participação do prefeito Maycol Queiroz, Secretário de Desenvolvimento Econômico Edivando Quirino, Secretário de Governo Júnior do Kezio e vereador Marcos Carenga.

O presidente da FIEMS, Sérgio Longen, anunciou investimentos e obras do Sistema Indústria de Mato Grosso do Sul, entre eles a construção do CISS em Paranaíba que contabiliza investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, somados R$ 12 milhões de construção do prédio e quase R$ 10 milhões em mobiliários e equipamentos. Ele elencou ainda os trabalhos realizados nos últimos 15 anos, o índice de empregabilidade, atendimentos em soluções de tecnologia e inovações nas empresas e o número de 553.625 mil alunos matriculados nos CISS disponíveis no Estado, entre outras ações importantes para as empresas e pessoas. “Até o final de 2023 teremos cerca de R$ 300 milhões em obras sendo construídas em Mato Grosso do Sul”.

Sérgio Longen também destacou que Paranaíba tem se destacado no setor industrial. “A nossa decisão de investimento em Paranaíba se dá pelo Município estar em franco desenvolvimento. A atividade industrial hoje lá é muito importante e a indústria do Estado vem se consolidando. Paranaíba para nós é especial, entendemos que recebemos da Prefeitura uma doação de um imóvel, já agradecendo a Câmara de Vereadores pela ação rápida e o pronto atendimento na doação que acabou conseguindo que este projeto fosse colocado no nosso orçamento desse ano. Quero dar a ordem de serviço nesse projeto nos próximos meses. É importante atender a demanda da indústria daquela região”.

Contente com a concretização do que era considerado mais um sonho de Paranaíba, o prefeito Maycol Queiroz agradeceu o apoio da FIEMS, em especial de Sérgio Longen, do deputado estadual Paulo Corrêa e dos vereadores que aprovaram o projeto de doação do terreno para o investimento. “Nós conseguimos um terreno em frente à BR-158 e já escrituramos o SESI. Hoje é fato, dia 4 de julho, aniversário de Paranaíba, Sérgio Longen, junto com a equipe da FIEMS, arquitetos e engenheiros vai até a nossa cidade, deixar a publicação do edital do lançamento do edital para começo da construção da obra. SESI e SENAI hoje em Paranaíba é realidade”, comemorou o prefeito.

O deputado estadual Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de MS, elogiou o trabalho da gestão municipal em conquistar mais empresas e geração de empregos e se colocou à disposição do Poder Executivo para conseguir incentivos fiscais. “Primeiro pedido que o prefeito Maycol fez para mim, enquanto deputado estadual com trabalho e com votos em Paranaíba, foi fazer acontecer o Centro Integrado SESI/SENAI que há 12 anos a população pede. Fiz esse trabalho junto com o Sérgio Longen, com o prefeito e não podemos esquecer dos vereadores da base para votação rápida do terreno que o prefeito arrumou. Isso é muito bom para Paranaíba, e já destaco que no dia 4 de julho estaremos na cidade para, efetivamente, dar ordem de início de serviço”.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, destacou ter ficado impressionado com o projeto apresentado para Paranaíba. “É um projeto extremamente moderno, muito adequado às tendências de arquitetura que ocorre no mundo inteiro. Tem uma importância fundamental para a população de Paranaíba, especialmente para os jovens: essa estrutura que está sendo disponibilizada pelo SESI/SENAI é fantástica. A educação básica pelo SESI, que hoje tem trabalho excepcional em robótica e formação de pessoas e o SENAI formando pessoas para atender as indústrias”, explicou, ressaltando ainda a capacitação através de uma estrutura de qualificação profissional de padrão mundial, para que os cidadãos possam ter uma qualificação para trabalhar em qualquer lugar do Brasil e, por outro lado, as empresas tenham formação de mão de obra no Município.

Verruck destacou ainda que “depois de 12 anos nessa busca pelo Centro Integrado, houve várias outras tentativas, mas agora não é mais tentativa: a Prefeitura cumpriu o seu papel, fez a cedência do terreno, rapidamente disponibilizou, a FIEMS fez o seu projeto, agora é só trâmite de licitação e de lançamento. Ganha Paranaíba, pois estamos criando uma situação de oportunidade para os seus filhos, jovens, para que eles tenham uma qualificação, uma profissão”.