Paranaíba finaliza compra do Paranaíba Tênis Club

Na manhã de hoje (19), a Prefeitura finalizou a compra o Paranaíba Tênis Club, efetuando o pagamento de R$ 3,7 milhões, com recursos da Secretaria Municipal de Educação.

O Paranaíba Tênis Club vai atender projetos sociais de esporte e cultura, voltados para as crianças do Município. Além do mais, com a compra, Paranaíba terá um ginásio de esportes no centro da cidade e também um salão de eventos do Município.

O chefe do Executivo explicou que o pagamento foi realizado e a compra do PTC foi finalizada. “Este é um patrimônio que vale mais de 8 milhões, nós pagamos R$ 4,2 milhões, R$ 3,7 a vista com recursos da Secretaria Municipal de Educação e R$ 500.000,00 mil foram abatidos em impostos. O imóvel está pago e escriturado, neste momento o PTC é da Prefeitura Municipal e vai atender nossas crianças no próximo ano. A construção é antiga e muito bem-feita, nós vamos realizar reformas, mas aproveitando tudo o que for possível. O ginásio, do outro lado da rodovia, foi construído há 40 anos e agora nós teremos um ginásio de esportes dentro da cidade”, disse.