PARANAÍBA: Gestantes do CRAS Maria Felix recebem “Kit Bebê”.

Na manhã de hoje, 12, o CRAS Maria Felix realizou a entrega do “Kit Bebê” para o Grupo de Gestantes “Uma Nova Vida”. O kit contém uma banheira, fraldas, toalha, mantinha e entre outros itens.

O grupo de gestantes faz parte do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF e ocorre semanalmente oferecendo orientações para as futuras mamães, com os profissionais do CRAS e também em parceria com os profissionais da rede pública de saúde do município, com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, preparando as futuras mamães para a maternidade.

Se você é gestante, está inscrita no Cadastro Único e é beneficiária do Auxilio Brasil, no máximo até o 4° mês de gestação, procure o CRAS para obter mais informações.