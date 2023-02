No último sábado, 18, a dupla Munhoz e Mariano se apresentaram no palco do Carnaíba 2023. Aproximadamente dez mil pessoas estiveram presentes na terceira noite de carnaval em Paranaíba.

A dupla Vitor & Mateus e Marco Aurélio da dupla Marco Aurélio & Paulo Sérgio fizeram uma participação com eles cantando várias músicas sertanejas de composição de Marco Aurélio, dentre elas “Você de Volta”, gravada por Maria Cecília & Rodolfo.

Munhoz & Mariano lançaram o seu primeiro DVD em 2011, mas foi em 2012 que estourou nas rádios de todo o Brasil com o segundo álbum da dupla, em CD e DVD, onde o single “Camaro Amarelo” virou hit e deixou a dupla conhecida nacionalmente.

Outros singles como “Balada Louca”, “Sonho Bom”, “Eu Vou Pegar Você e Tãe”, “Mulherão da Porra” e “Seu Bombeiro” fazem parte dos sucessos da dupla e fizeram parte do repertório no Carnaíba.

Munhoz & Mariano é uma dupla sertaneja formada em 2006 pelos amigos de infância Raphael Calux Munhoz Pinheiro [Munhoz] e Ricardo Mariano Bijos Gomes [Mariano], que ficaram conhecidos pelas danças usando a sensualidade em suas músicas. Ambos são nascidos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.