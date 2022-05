Em busca da análise dos convênios que tramitam no FNDE ( Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para liberação de recursos para Paranaíba, na manhã da última quarta-feira, 18, a Chefe de Gabinete, Jane Paula; a Secretária de Cultura, Débora Queiroz; o Secretário de Obras, Longuinho Alves e a Assessora de Gabinete, Stella Gonsalves estiveram em Brasília.

A reunião foi ministrada pelo Assistente Técnico Administrativo, Jair de Araújo Silva, na presença do deputado federal Dagoberto Nogueira e sua chefe de Gabinete, Kelma Phelippe.

As tratativas foram bastante produtivas e a equipe do Município saiu confiante com o resultado.