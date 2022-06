Reduzir o volume de danos causados pelas enchentes nas estradas rurais e armazenar a água das chuvas está sendo objetivo da Prefeitura de Paranaíba, que realizou por meio da Secretaria de Obras, a construção de mais de 40 caixas secas na região da Galiléia.

A construção de caixas secas em estradas rurais também é uma importante ação a favor do meio ambiente. A água retida nas caixas secas infiltra-se, contribuindo para o enriquecimento do lençol freático na época de chuvas e o abastecimento das nascentes no período de secas.

Para o prefeito Maycol Queiroz, as caixas secas são essenciais para manutenção das estradas rurais. “Caixa seca é um recurso necessário para as vias rurais estarem em condições de receber todo o fluxo que temos. Nossa zona rural é muito grande e procuramos da melhor maneira manter a qualidade de vida para todos nossos munícipes”, disse o chefe do Poder Executivo.

Conforme o secretário municipal de Obras, Longuinho Alves, a Prefeitura tem o projeto de realizar a manutenção em todas as caixas secas do município, além da construção de outras mais, em regiões já mapeadas. “Só na região da Galiléia foram mais de 40 caixas secas construídas”. Ainda de acordou com o secretário, “estas benfeitorias não só renovam o trajeto, como também preservam o trecho mantendo-o adequado para o fluxo de veículos pesados da produção rural”.