Na última quarta-feira (18), a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, realizou a operação tapa buracos na rua Cesar Mario Mancini, no bairro Jardim Daniel II. A gestão busca atender as necessidades população e, neste caso, melhorar as condições de tráfego. Os buracos nas vias além de danificar os veículos, podem causar acidentes, desta forma é de extrema importância a manutenção das vias públicas.