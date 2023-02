O prefeito Maycol Queiroz visitou a Usina Coruripe na sua unidade matriz, em Alagoas. O grupo Coruripe, que não esconde o desejo de ter uma unidade em Paranaíba, apresentou ao Chefe do Executivo o funcionamento de sua principal usina de moagem de cana.

De acordo com Maycol Queiroz, a Gestão Municipal dará todas as condições para o Grupo se instalar em Paranaíba. “Somos uma cidade agora vista por todos, estamos em crescimento e os empresários sabem que no nosso Município, a gestão trabalha lado a lado, procurando o melhor, dando condições para as empresas, gerando emprego para nossos cidadãos”, disse o prefeito.

A Usina Coruripe foi fundada no início do século 20, em 12 de fevereiro de 1925, a partir da união de diversos engenhos, que já expressavam àquela época a vocação canavieira do município de Coruripe, a 120 quilômetros de Maceió́, Alagoas. Uma segunda reunião com o grupo será realizada, procurando evoluir com o projeto da usina em Paranaíba.