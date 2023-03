A Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria de Educação, realizou a entrega, na última semana, de 10 mil uniformes nas escolas municipais, da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental.

Cada estudante recebeu dois uniformes, apostila e agenda. A visita foi feita com a presença do prefeito que anunciou a entrega dos kits com mochila, garrafinha de água [squeeze] e estojo duplo até o final de março.

As visitas aconteceram nas Escolas Municipais “Major Francisco Faustino Dias”, “Prof º Ignácio José da Silva”, “Clotilde Bomilcar”, “ Prof ª Liduvina Motta Camargo” e “Maria Luiza Corrêa Machado”.

Segundo informações da secretária de Educação, Tanandra Leal, estão matriculados na Rede Municipal de Ensino 4.978 [quatro mil, novecentos e setenta e oito] alunos.