Na manhã de segunda-feira, 17, a Prefeitura de Paranaíba entregou apostilas do Sistema Aprende Brasil para alunos do 1º ao 4º ano de toda Rede Municipal de Ensino. A entrega simbólica ocorreu na Escola Municipal “Major Francisco Faustino Dias”, às 9h, e foi feita pelo prefeito Maycol Queiroz, secretária de Educação Simone Almeida, secretário de Governo, Juninho do Kézio e chefe de Gabinete Jane Paula.

O valor estimado do investimento é em torno de R$ 930 mil e o recurso utilizado será do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), da fonte que compreende a manutenção de e desenvolvimento de ensino.

Os gestores foram acompanhados pelo procurador jurídico Dr. Marcelo Facin e pelos vereadores Bodinho, Dr. Andrew Robalinho, Marcos Carenga. O prefeito Maycol Queiroz destacou a importância do investimento na educação. “É um material de qualidade, onde só quem estuda nas escolas particulares tem esse material, e nós com muito esforço e dedicação conseguimos implantar este sistema apostilado em nosso Município”, destacou o gestor.

A apostila sairá no valor de R$ 117,00 por aluno. Cada estudante receberá uma apostila por bimestre. O Sistema de Ensino Apostilado faz parte do Plano de Governo da gestão do prefeito Maycol Queiroz. “A implantação do método busca aprimorar a educação da Rede Municipal”, disse a secretária Simone.