PARANAÍBA: Prefeitura realiza entrega de 03 veículos SPINs 0km

Na manhã de sábado, 13, o prefeito municipal, realizou a entrega das chaves de mais três novos veículos para a secretaria de Saúde de Paranaíba. Os veículos, são Chevrolet Spin de sete lugares e câmbio automático, que custaram quase 400 mil reais, pagos com recursos próprios será utilizado para o transporte de pacientes que fazem tratamento fora do domicílio.

Para o chefe do Executivo, é de suma importância que a frota da saúde possua bons veículos. As aquisições são de extrema importância para a renovação da frota e melhorar a qualidade dos serviços prestados. “Todos os veículos que temos no nosso governo estão em bom estado de uso. Aqueles que não estavam em condições, foram substituídos e adquiridos novos. Hoje temos uma frota totalmente nova na Saúde”, comentou.

A secretária de Saúde, reforçou o ganho que a administração terá com os novos veículos. “É preciso, primeiramente, ressaltar que os carros foram comprados com recursos próprios. O investimento para aquisição das três Spins, alcançou o total de R$ 396.000,00, demonstram uma gestão planejada, apesar das dificuldades, ampliou os serviços oferecidos à sociedade e ainda está promovendo melhorias com a aquisição de novos equipamentos, fortalecendo as estratégias de cobertura em saúde”, comemorou.

Durante a entrega dos veículos, a administração municipal fez a exposição dos Kits Escolares que foram entregues para os alunos da rede de ensino. Kit Escolar ( copo, estojo, mochila e squeeze), no valor de R$ 1.554.205,61 e material escolar, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no total de R$ 141.934,00.