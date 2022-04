A Prefeitura de Paranaíba está realizando nesta manhã de quarta-feira, 13, às 8h, na sala de reunião no Paço, um pregão do tipo “Menor Preço Unitário” para a formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de placas de sinalização e poste em aço galvanizado para uso como suporte de fixação para sinalização viária das vias públicas com valor estimado R$178.984,60.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis aos interessados no Portal da Transparência do Município no endereço eletrônico www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/