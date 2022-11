A secretaria de Obras, em continuação do trabalho de pavimentação asfáltica com recursos próprios, deu início na última semana à pavimentação da Rua Adão F. da Silva no Jardim Inocência, próximo ao Aeroporto Municipal.

Há mais de 17 anos os comerciantes e moradores da rua esperam pelo asfalto que irá melhorar a qualidade de vida de todos. “Foram executadas diversas ruas com o projeto no valor de R$ 10 milhões para pavimentar diversos bairros da cidade”, lembrou o prefeito.