A Prefeitura de Paranaíba, através da equipe de controle de vetores, vêm comunicar a população do Município sobre a semana de conscientização do dia “D de combate ao mosquito Aedes aegypti”, que começará hoje, 21 e se estenderá até sexta-feira, 24. O objetivo da semana é mobilizar a população para o combate do mosquito transmissor e controle da dengue.

Confira o cronograma das ações desenvolvidas para a semana:

21/06 (terça-feira) – Palestra com a equipe de Educação e Saúde sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti e prevenção a dengue na praça do Carnaíba.

22/06 (quarta-feira) – Palestra com a equipe de Educação e Saúde sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti e prevenção a dengue no projeto AABB comunidade.

23/06 (quinta-feira) – Dia do quintal limpo na COHAB Santa Rita de Cássia, os munícipes devem colocar na calçada objetos que possam acumular água como, latas, pneus, garrafas pets, garrafas retornáveis, lonas, sacolas plásticas, pias, tanques, vasos sanitários, pratos de plantas, fogões, geladeiras velhas.

24/06 (sexta-feira) – Pedágios em ruas e avenidas de grande circulação de veículos e pedestres entregando panfletos informativos de prevenção e combate a dengue.

A Equipe de Controle de Vetores alerta a comunidade para a importância de eliminar todos os recipientes que possam acumular água e ser um criadouro do mosquito da Dengue.

Segundo o Coordenador do Controle de Vetores, Fábio Rogério Guimarães de Freitas, a limpeza do quintal é responsabilidade do morador. “A prevenção é a medida mais eficaz contra a doença”, finalizou. O Departamento de Controle de Vetores fica localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1116, Centro. Telefone (67) 3669-0093, e-mail: controledevetoresparanaiba@hotmail.com