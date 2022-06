Para fomentar a Cultura e, ao mesmo tempo, ajudar as entidades e oferecer entretenimento aos munícipes, a Prefeitura de Paranaíba realizará o CarnaJunina, nos dias 10 e 11 de junho, no Centro de Eventos Carnaíba, localizado na Avenida Major Francisco Faustino Dias, com shows de renome nacional, além de comidas típicas de festa junina.

Paula Matos e Paraná, da dupla Chico Rei e Paraná, serão as principais atrações do CarnaJunina. O evento é organizado através da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com as secretarias de Turismo, Finanças e Planejamento e Governo. Além disso, conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura.

No dia 10, a Prefeitura conseguiu junto à Fundação de Cultura o show de Paula Matos, cantora sul-matogrossense sertaneja e compositora brasileira, que ficou conhecida nacionalmente com a canção “Que Sorte a Nossa”. Neste dia a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) fará no local sua tradicional Festa Junina, com apresentações culturais e comidas típicas.

No dia 11, o CarnaJunina será feito em parceria com as entidades. Elas ficarão responsáveis pelas barracas de comidas típicas e bebidas. A festa iniciará às 20h, com apresentação de Santa Helena Banda Show que abrirá o show do Paraná. Todo o evento é gratuito e a arrecadação das vendas das barracas será das entidades responsáveis.