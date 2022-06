Mais um Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul concluído com o resultado da articulação do deputado Coronel David (PL), junto ao Governo do Estado.

Na noite desta quarta-feira (01.06), 22 novos Oficiais Bombeiros – Turma Dom Pedro II, concluíram o curso, que foi realizado de forma inédita em território sul-mato-grossense, simbolizando o intenso esforço do parlamentar em inserir cada vez mais homens e mulheres que passam por diversas situações para salvar vidas.

Discurso de Paraninfo

“Gostaria de destacar a minha imensa gratidão pela lembrança de meu nome para ser paraninfo, convite que recebi com muita emoção e alegria. Atribuo este convite, além da bondade de todos os formandos, ao reconhecimento de meu esforço quando, ao ser procurado por alguns daqueles que hoje se formam, envidei ferrenhos esforços no ambiente político e, graças a Deus, findei encontrando no Governador Reinaldo Azambuja e no então Secretário de Governo Eduardo Riedel, a sensibilidade e o espírito público que facultou a conquista que hoje se materializa”, discursou o deputado, paraninfo da turma.