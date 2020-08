Com obras estruturantes para projetar a cidade ao futuro, ampliação dos serviços em saúde pública, entretenimento e lazer, mais moradias e segurança e escolas de qualidade, o Governo de Mato Grosso do Sul investe em uma Campo Grande cada vez melhor para se viver. Em seus 121 anos de emancipação política, a Capital ganha na administração do governador Reinaldo Azambuja os maiores índices de desenvolvimento humano e econômico.

O compromisso do Estado com a população dos 79 municípios se materializa nas realizações conduzidas por Reinaldo Azambuja em Campo Grande, sempre em parceria com a prefeitura. Mais de R$ 1,3 bilhão foram investidos em pouco mais de seis anos, contribuindo para o replanejamento urbano da cidade e assegurando a conclusão de obras paralisadas há décadas, como o Hospital do Trauma, e a revitalização de importantes vias de grande fluxo. “O nosso governo soube construir condições para levar investimentos a todo o Estado, nas áreas da segurança, infraestrutura, saúde e educação, mesmo em situações extremas, como essa pandemia. Em Campo Grande não foi diferente”, afirma o governador. “Concluímos obras iniciadas há muitos anos e resolvemos problemas crônicos. Isso faz parte de uma gestão moderna, em sintonia com os municípios, e que olha o cidadão”, ressalta.