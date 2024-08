Parceria com Embaixada da Índia, imersão em ioga acontece nesta quinta

Profissionais de saúde e interessados em práticas integrativas têm um encontro marcado para uma imersão especial em yoga. Organizado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da área técnica das PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), em parceria com a SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Embaixada da Índia, UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Yoga para Todos Campo Grande, o evento ‘Imersão em Yoga’ acontece nesta quinta (29) e sexta-feira (30) no auditório do boco M na UCDB, em Campo Grande.

A imersão, que contará com a presença do professor de Yoga, Satyendra Singh, especialmente enviado pela Embaixada da Índia, é uma oportunidade única para profissionais de saúde ampliarem sua compreensão sobre essa prática milenar e para compartilhar conhecimentos sobre a filosofia e os benefícios do yoga.

Além disso, o evento é aberto a todos que se interessam por saúde e bem-estar, buscando integrar práticas de autocuidado e equilíbrio físico e mental em suas rotinas.

Com aulas práticas, palestras e apresentação de documentário, os participantes terão a chance de aprofundar-se em técnicas de yoga, explorar seus benefícios terapêuticos e compreender como essas práticas podem complementar tratamentos convencionais e melhorar a qualidade de vida.

Na ocasião, estarão presente o Ministro da Embaixada da Índia, Baisnab Pradhan, e a diretora da Swammy Vivekananda Centro Cultural de São Paulo, Dra. Jyoti Kiran Shukla. Os interessados podem se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDTKoQdZC9N8Ef-OzD-VkeFVK-zlPXLUbK3ZB16s9d6DU0A/viewform?usp=sf_link