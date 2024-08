Parceria entre Agepen e TRT capacita policiais penais em primeiros socorros e uso de equipamentos não-letais

Uma parceria estratégica entre a Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região proporcionou a participação de dois policiais penais no curso Atendimento Pré-Hospitalar e Emprego de Tecnologias Não-Letais, oferecido a agentes da Polícia Judicial.

Policiais penais Danilo e Pablo com policial Mateus, do TRT.

A colaboração envolveu as escolas Penitenciária e Judicial e a Divisão de Polícia Judicial do TRT, tendo sido capacitados os policiais penais Danilo Euzébio Peres, do Grupamento de Ações de Fiscalização (GAFIP), e Pablo Camilo Scariot, do Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP).

Com carga horária de 15 horas e 30 minutos, a capacitação abordou de forma abrangente o atendimento pré-hospitalar, incluindo a aplicação de primeiros socorros em situações de emergência, princípios básicos de atendimento inicial e técnicas práticas de avaliação.

O curso também proporcionou uma série de estações práticas divididas em grupos, além de uma aplicação do pós-teste para reforçar o aprendizado e a compreensão da importância do atendimento pré-hospitalar.

O treinamento incluiu uma seção dedicada à utilização de armas e equipamentos não-letais. Os participantes receberam capacitação no uso do dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 e espargidores de OC (gás de pimenta) e CS (gás lacrimogêneo).

As atividades práticas incluíram simulações.

Com isso, a qualificação combinou teoria e prática para garantir que os policiais fossem aptos a utilizar esses dispositivos de forma segura e eficiente. As atividades práticas incluíram simulações em cenários diversos, focando na padronização dos procedimentos operacionais e na preservação da vida, além da segurança dos envolvidos nas intervenções policiais.

O objetivo principal do curso foi preparar os agentes para o uso responsável e ético dos equipamentos não-letais, promovendo a identificação da proporcionalidade do uso da força e a legalidade das intervenções policiais. A capacitação também visou assegurar que os agentes compreendessem as tecnologias não-letais e aplicassem as práticas de maneira adequada, garantindo um padrão elevado de atuação policial.

Durante treinamento, os profissionais receberam uma apresentação sobre “Mente Blindada: Estratégias para Fortalecer a Saúde Mental”, ministrada pelo capelão da Polícia Civil, André Souza Rodrigues. Esta palestra abordou temas como o gerenciamento do estresse, autocontrole, autoconhecimento, prevenção e identificação de doenças mentais, equilíbrio entre trabalho e vida, bem-estar no ambiente policial e a desmitificação de problemas emocionais e psicossociais. O objetivo foi promover e conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental dos profissionais.

Dentro dessa parceria entre a Agepen e o TRT, em uma situação anterior, policiais da Polícia Judicial foram capacitados no CAVE (Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta) da Polícia Penal, reforçando a integração entre as instituições, bem como o compromisso com a formação continuada e a melhoria das práticas de segurança.