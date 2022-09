O deputado estadual Coronel David (PL), participou de um podcast com o candidato ao Governo do Estado, Eduardo Riedel para falar das eleições 2022 e dos trabalhos políticos. Ao ser questionado sobre o cenário da segurança pública no MS, o parlamentar ressaltou que após 30 anos de trabalhos dedicados a este setor, tem propriedade para falar do assunto. “Eu não tenho dúvida nenhuma, que a segurança pública do Mato Grosso do sul passou por uma verdadeira revolução e avanços com muitos investimentos em equipamentos e condições para o policial poder fazer seu trabalho e proteger a nossa sociedade”, salientou Coronel David.

Ainda segundo David, é importante que além do investimento em infraestrutura e equipamentos, o Estado tenha um olhar atento ao profissional da segurança pública, já que é ele quem representa de fato a categoria. “Sem dúvida nenhuma o MS ocupa uma posição onde sua eficiência no combate ao crime representa grande relevância”, complementou.

Mais viaturas ao MS

Em 2021, Mato Grosso do Sul recebeu 55 novas viaturas para integrar a frota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O investimento veio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A solenidade da entrega dos automóveis aconteceu, em Brasília, com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Parceria Governo Federal x MS

Em maio deste ano, a SEJUSP ( Secretária e Estado de Justiça e Segurança Pública), informou que até o final do ano, está previsto o valor de mais de R$ 260 milhões para serem investidos na segurança pública em MS. Conforme ainda as informações oficiais, neste investimento, estão incluídos mais 500 viaturas, 9 mil armas de fogo das marcas Beretta e Glock, novos prédios para as instituições e a aquisição de mais de 8 mil pneus novos para as viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Estado.

Fortalecimento das instituições e enfrentamento à criminalidade

Como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Coronel David (PL) destacou a importância da segurança integrada no combate à criminalidade. Ano passado foi criado o Centro Integrado de Operações de (CIOPS) e na ocasião o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, esteve em Campo Grande para conhecer este sistema, e afirmou que o Governo do presidente Jair Bolsonaro tem como compromisso auxiliar as unidades da federação e fortalecer o trabalho das forças policiais no combate ao crime. “Esse Centro que foi entregue representa o compromisso do Governo do Estado no reforço à segurança pública, principalmente ao fortalecer uma atuação mais integrada das forças de segurança, afim de combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região de fronteira”, destacou Deputado Coronel David.