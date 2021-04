Representantes dos municípios de Costa Rica e Dois Irmãos de Buriti conversaram nesta quarta-feira (28), sobre investimentos em programas habitacionais como o FGTS Subsidiado (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) e o Substituição de Moradia Precária. Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), realizou as audiências separadamente, ouvindo o que cada administração quer.

O presidente de Câmara Municipal, Averaldo Barbosa, e os vereadores Lucas Lázaro, Manuelina Cabral e Rayner Moraes, se reuniram com a titular da autarquia para alinhar os próximos passos no setor habitacional. Estão previstas a construção e substituição de centenas de moradias no perímetro urbano.

Já o prefeito da Dois Irmão do Buriti, Wlademir de Souza Volk, pretende investir no Lote Urbanizado para atender famílias com renda de até R$ 4.685,00. Ele procurou a Agehab para ficar por dentro da funcionalidade do projeto e tirar dúvidas.

As duas audiências contaram com a presença da gerente de habitação da autarquia, Maria de Lourdes, que forneceu detalhes sobre a documentação, além do preço do material e da mão de obra. Outro assunto discutido foi a legislação de cada programa, bem como o seu cumprimento através de parceria firmada entre todas as partes.

Desde o início dessa gestão do governador Reinaldo Azambuja, mais da metade das 79 prefeituras do Estado procuraram a Agehab para garantir investimentos em moradias.