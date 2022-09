PM (Polícia Militar), Polícia Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal), PF (Polícia Federal) e até o Exército agindo em conjunto, realizando operações constantes e coordenadas coletivamente. Essa é uma das propostas de Rose Modesto (União Brasil) para solucionar o problema da segurança pública na região de fronteira sul-mato-grossense.

Com território fazendo ampla fronteira com os vizinhos Paraguai e Bolívia – este primeiro citado em especial, pois se trata em maior parte de fronteira seca -, Mato Grosso do Sul acabou se tornando um verdadeiro centro logístico para o narcotráfico.

Tal situação acaba atraindo para o Estado olhares de facções criminosas de outros lugares, transformando nossa terra em palco para barbáries, como as recentemente vistas. “O Estado tem papel fundamental na questão da segurança, mas em nosso caso especialmente precisamos do apoio nacional por se tratar de fronteiras”, comenta Rose, que completa.

“Enxergo que o primeiro passo nosso nesse sentido deve ser firmar parcerias com o Exército Brasileiro, PRF, Polícia Federal e Receita”, sugere a candidata a governadora em conversa recente com o público que a acompanha diariamente no interior e na Capital.

Outro dispositivo vislumbrado por Rose para combater os problemas de segurança pública da fronteira é a criação de uma força-tarefa ligada diretamente à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), fortalecendo o trabalho já realizado naquela região.

“Não podemos esquecer do nosso norte, que é cuidar de gente. No caso, os policiais precisam de mais valorização, afinal, são eles que levam segurança para a população. Me preocupo em aumentar o efetivo e dar mais condições salariais a eles”, conclui Rose.