Parceria entre Prefeitura e Crea-MS fortalece ação conjunta na engenharia civil

A Prefeitura de Campo Grande e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), uniram forças ao firmar nesta quinta-feira (11), um Termo de Cooperação Técnica que possibilitará uma colaboração estratégica entre o Conselho e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur). O acordo tem foco nas atividades da engenharia, principalmente as ligadas à construção civil.

“Sabemos que as parcerias são importantes para a realização de ações voltadas à nossa população. A gestão da Prefeitura é participativa e estamos à disposição das entidades para somar esforços”, disse a prefeita, Adriane Lopes, durante assinatura do termo.

A formalização da parceria estabelece um importante canal de comunicação entre as instituições, facilitando a troca de informações sobre atividades de fiscalização, progresso e irregularidades em obras, além do desempenho profissional na cidade de Campo Grande.

“A gestão municipal, através da Semadur, faz questão de dialogar e estabelecer compromissos de trabalho com as entidades. Estamos cientes da nossa responsabilidade, bem como a dos profissionais. Entendemos a importância e necessidade do compartilhamento de informações para a eficiência nas fiscalizações dos órgãos, unindo esforços para melhorar o atendimento à sociedade”, destacou a secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi.

A presidente do Crea-MS, Vânia Mello, acredita que o acordo contribuirá para o aperfeiçoamento das fiscalizações realizadas pelas instituições, além de possibilitar o desenvolvimento de estudos que possam gerar informações quantitativas e qualitativas para contribuir com o desenvolvimento de estratégias visando à melhoria dos serviços públicos oferecidos pelas instituições. “A parceria implica, inclusive, na redução de recursos financeiros e de tempo, ou seja, uma parceria benéfica em todos os sentidos”, pontuou.

O Conselho mantém uma equipe de 17 agentes de fiscalização. Anualmente, esses profissionais conduzem aproximadamente 2,5 mil inspeções na indústria da construção civil na área da capital. As inspeções desempenham um papel muito importante na garantia de que as obras não sejam executadas sem a supervisão de profissionais responsáveis técnicos, o que pode causar danos à segurança das pessoas.